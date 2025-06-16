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Стало известно, чем занимаются эстонские наемники ВСУ после возвращения домой

ERR: Вернувшиеся с Украины эстонские наемники обучают операторов дронов
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Вернувшиеся с Украины эстонские наемники ВСУ обучают операторов дронов. Об этом сообщает ERR.

Один из инструкторов по имени Макс рассказал, что они тренируют членов добровольческого военизированного формирования Кайтселийт. Он подчеркнул, что сегодня необходимо иначе относиться к боевым действиям.

«Мы добавляем опыт для ведения боевых действий в конфликте будущего, а не в том, который был 100 лет назад», — поделился инструктор.

Отмечается, что в ходе обучения были оборудованы полностью автономные позиции, на которых операторы БПЛА могут работать, не выходя несколько дней.

До этого Postimees сообщало, что эстонский наемник, воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропал без вести во время боевых действий на Украине.

Как отмечает издание, наемник давно не выходит на связь, он числится пропавшим без вести с 27 марта.

Ранее подполье сообщило об уничтожении до 150 офицеров и наемников ВСУ в Херсоне.

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