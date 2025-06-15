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ВС РФ ударили по командному пункту морпехов ВСУ в Святогоровке

Минобороны РФ: ударом «Искандера» уничтожен командный пункт морпехов ВСУ в ДНР
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские войска нанесли ракетный удар по украинским позициям в районе Святогоровки в Донецкой народной республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России, опубликовав видео.

По данным ведомства, высокоточная ракета комплекса «Искандер» поразила командный пункт 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.

До этого российские военнослужащие с помощью оптоволоконного дрона-камикадзе нанесли удары по пункту временной дислокации (ПВД) личного состава и техники ВСУ. По данным ведомства, бойцы Вооруженных сил РФ в ходе разведывательных мероприятий обнаружили группу пехоты украинских войск в районе населенного пункта Катериновка. В тот момент военные ВСУ скрытно перемещались в сторону ПВД, располагавшегося в заброшенном ангаре.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» успешно уничтожили более восьми видов украинских беспилотников самолетного типа с помощью воздушных таранов.

Ранее российский истребитель поразил украинский пункт управления дронами.

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