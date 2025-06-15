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Российские войска поразили командный пункт группы «Луганск» ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по командному пункту группы «Луганск» ВСУ в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по командному пункту оперативно-тактической группы «Луганск» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дружковки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Утром 15 июня Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по украинским позициям в районе Святогоровки в ДНР. По данным Минобороны, высокоточная ракета комплекса «Искандер» поразила командный пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

29 мая российские военнослужащие уничтожили один из командных пунктов Сил специальных операций (ССО) украинских войск в Николаевской области. В министерстве обороны РФ отметили, что задачу выполнили расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и операторы дронов «Герань-2».

Ранее военные группировки «Север» уничтожили командный пункт ВСУ.

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