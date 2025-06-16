В МИД Ирана отметили безнаказанность израильского режима

Багаи: поддержка Израиля странами Запада и США является угрозой для мира

Поддержка Израиля со стороны Запада и США представляет большую угрозу для международного мира и безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Безнаказанность [Израильского. — «Газета.Ru»] режима и всесторонняя поддержка, которую он получает от США и западных стран, стали беспрецедентной угрозой для международного мира и региональной безопасности», — сказал он.

Багаи отметил, что Израиль, напав на Иран, объявил войну уставу ООН и международному праву.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее эксперт оценил влияние обострения вокруг Ирана и Израиля на мировую экономику.