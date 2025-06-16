Число погибших после ракетных ударов по Израилю возросло до 4

MDA: при последних ударах по Израилю погибли четыре человека

Число погибших в результате последних ракетных атак по Израилю возросло до четырех, количество госпитализированных достигло 87. Об этом в соцсети X сообщает служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» (MDA).

«Фельдшеры скорой помощи и парамедики MDA констатировали смерть четырех человек — двух женщин и двух мужчин», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

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