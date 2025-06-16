Отделение посольства США в Израиле повреждено из-за ракетных ударов

Отделение американского посольства в Тель-Авиве получило повреждения в связи с ракетным обстрелом вблизи комплекса, никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети «Х».

«Посольство и консульство США в Израиле официально останутся закрытыми сегодня, поскольку требование оставаться в укрытиях все еще действует. Есть некоторые незначительные повреждения в результате попадания иранских ракет в район филиала посольства в Тель-Авиве, но среди персонала пострадавших нет», — написал Хакаби.

На сайте американской дипмиссии в Израиле говорится, что в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности и продолжающимся конфликтом между Израилем и Ираном посольство распорядилось, чтобы все его сотрудники и члены их семей продолжали оставаться в безопасных местах и вблизи своих домов до дальнейшего уведомления.

Там отметили, что в настоящее время посольство США не имеет возможности эвакуировать американцев или напрямую помогать им покинуть Израиль.

Ночью сообщалось, что на электростанции в израильском Хайфе начался пожар после удара ракеты.

Ранее в Израиле назвали число пострадавших после удара иранских ракет.