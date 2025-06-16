В Израиле назвали число пострадавших после удара иранских ракет

67 человек пострадали в результате удара четыре иранских баллистических ракет по центральной части Израиля. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

По данным издания, три человека погибли. Пострадавших госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще шесть получили ранения средней степени тяжести.

До этого агентство Tasnim сообщало, что в Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что во время новой волны ракетных ударов по Израилю военные КСИР с помощью «новых методов» заставили системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля атаковать друг друга.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее в Иране рассказали, когда закончатся удары по Израилю.