На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле назвали число пострадавших после удара иранских ракет

Times of Israel: 67 человек пострадали после удара 4 баллистических ракет Ирана
close
Vahid Salemi/AP

67 человек пострадали в результате удара четыре иранских баллистических ракет по центральной части Израиля. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

По данным издания, три человека погибли. Пострадавших госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще шесть получили ранения средней степени тяжести.

До этого агентство Tasnim сообщало, что в Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что во время новой волны ракетных ударов по Израилю военные КСИР с помощью «новых методов» заставили системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля атаковать друг друга.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее в Иране рассказали, когда закончатся удары по Израилю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами