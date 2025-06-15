В США раскрыли, как Израиль доставлял свои беспилотники в Иран

Израильская разведывательная служба «Моссад» в рамках подготовки к атаке на Иран тайно провозила в республику запчасти для сборки беспилотников. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, подготовка к операции велась на протяжении нескольких лет. В рамках работы «Моссад» изучал расположение комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и ракетных пусковых установок. Также израильские агенты тайно провозили на территорию Ирана запчасти для беспилотников, после чего собирали их на месте, отметили журналисты.

Газета добавила, что ограниченный характер реакции Ирана на атаки был связан с работой небольших вооруженных отрядов Израиля. Авторы материала пишут, что они вывели из строя иранские системы ПВО и пусковые установки ракет, прежде чем они могли быть запущены.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии раскритиковали внешнюю политику Израиля.