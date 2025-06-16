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В Швеции предрекли новую гонку ядерных вооружений

Аналитики SIPRI предупредили о новой гонке ядерных вооружений
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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

В мире завершилась эпоха, когда страны сокращали свои ядерные арсеналы, теперь они будут наращиваться. Об этом сообщили аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) в разделе ежегодника SIPRI Yearbook 2025, пишет РБК.

По данным экспертов, риски, сопряженные с новой гонкой ядерных вооружений, будут более серьезными, чем во времена «холодной войны».

В отличие от XX века, теперь гонка вооружений будет зависеть от возможностей стран в киберпространстве, космосе и океане. При этом будет сложнее определить лидера гонки. Также есть риск расширения клуба ядерных держав на фоне стремления некоторых стран Европы, Ближнего Востока и Восточной Азии к приобретению ядерного оружия.

В SIPRI выделили три тренда, свидетельствующих о новой гонке вооружений. Так, страны начали активно модернизировать свои ядерные арсеналы в то время, как контроль над таким оружием ослаб. В прошлом году США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР продолжили совершенствовать свои ядерные силы, при этом их усилия выходят за рамки «модернизации» и операций по техобслуживанию, отметили аналитики.

Во-вторых, некоторые страны изменили свои ядерные доктрины. Кроме того, в SIPRI обратили внимание на расширение практики совместного использования ядерного оружия (nuclear-sharing arrangements).

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ранее NYT узнала о готовности России применить ядерное оружие для защиты Крыма в 2022 году.

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