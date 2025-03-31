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NYT узнала о готовности России применить ядерное оружие для защиты Крыма в 2022 году

NYT: Россия была готова нанести ядерный удар для защиты Крыма в 2022 году
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Министерство обороны РФ

Российская Федерация была готова нанести тактический ядерный удар для защиты Крыма в 2022 году. Об этом пишет газета The New York Times.

По информации издания, об этом якобы заявлял командующий российскими войсками на Украине генерал Сергей Суровикин, «чтобы не дать украинцам пересечь Днепр и направиться прямиком в Крым».

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ядерный ответ, согласно документу, возможен при критической угрозе российскому суверенитету обычным оружием. Другие поводы — нападение на Белоруссию, являющуюся участником Союзного государства, а также массированный старт военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников и т.д. и пересечение ими российской границы.

Ранее Медведев заявил о высоких рисках применения ядерного оружия.

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