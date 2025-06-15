Израиль задействовал силы ПВО, чтобы сбить ракеты Ирана

Армия обороны Ирана (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале подтвердила, что Иран запустил ракеты в сторону страны.

В ЦАХАЛ заявили, что задействовали системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы отразить атаку. Население попросили оставаться в укрытиях и не покидать их до получения отдельного указания.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках его войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

На следующий день Иран и Израиль опять атаковали друг друга. Ночью под удар попал город Хайфа и его крупный нефтеперерабатывающий завод. При этом Иран применил гиперзвуковую ракету, а также использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan и беспилотники. Армия Израиля заявила о нанесении ударов по нефтехранилищу на севере Тегерана и топливному складу на юге города. СМИ сообщили, что был атакован штаб министерства обороны Исламской республики, а также здание Организации оборонных инноваций и исследований. Вечером в КСИР заявили о третьей волне ответной операции.

Ранее «Радиостанция Судного дня» вышла на связь на фоне обострения на Ближнем Востоке.