Иранский чиновник оценил масштабы войны с Израилем

Резаи: война с Израилем может стать серьезнее, она будет идти в ближайшие недели

Война с Израилем продолжится в течение ближайших нескольких недель, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, масштабы конфликта могут стать более серьезными.

До этого Вооруженные силы Ирана призвали израильтян покинуть районы, находящиеся рядом с объектами критически важной инфраструктуры.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что скоро военно-воздушные силы (ВВС) страны снова появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по «каждой цели» иранского режима.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Народ как лев»), направленной на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам исламской республики. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Ирана, в том числе по Тегерану и Натанзу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».