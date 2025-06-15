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Иран предупредил жителей Израиля

Иран призвал израильтян покинуть окрестности объектов критической инфраструктуры
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Raneen Sawafta/Reuters

Вооруженные силы Ирана призвали израильтян покинуть районы, находящиеся рядом с объектами критически важной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что критические и важные объекты, включая военные и силовые центры, центры принятия решений и штабы командующих Израиля будут подвергнуты ударам.

В ВС Ирана подчеркнули, что Тегеран обладает всей информацией о месторасположении объектов на территории страны.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что скоро военно-воздушные силы (ВВС) страны снова появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по «каждой цели» иранского режима.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Народ как лев»), направленной на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам исламской республики. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Ирана, в том числе по Тегерану и Натанзу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».

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