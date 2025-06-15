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В Иране сообщили о двух сбитых израильских беспилотниках

Tasnim: в иранском Зенджане сбиты два израильских беспилотника
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Shutterstock

Два беспилотника сбили в городе Зенджан на северо-западе Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

«Несколько часов назад система ПВО КСИР Зенджана сбила два вражеских беспилотника в небе над провинцией. Фрагменты вражеского беспилотника с маркировкой «США» повествуют о ложных заявлениях американцев», — говорится в сообщении.

Агентство опубликовало фотографии обломков БПЛА, на деталях которых есть надпись «Made in USA».

Tasnim считает, что это «раскрывает роль американцев в планировании и поддержке» Израиля.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что израильский «Моссад» в рамках подготовки к атаке на Иран тайно провозил в республику запчасти для сборки беспилотников.

Ранее Израиль нанес самый дальний удар с начала операции против Ирана.

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