В Иране заявили о рекордном числе ракет, выпущенных по Израилю

Иран запустил рекордное количество ракет по израильской территории в ходе второй волны операции «Правдивое обещание 3», проведенной вечером в субботу, 14 июня. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источники.

При этом они не раскрыли конкретное количество ракет, выпущенных Ираном по Израилю.

В публикации также отмечается, что третья волна операции Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов началась днем 15 июня — раньше, чем было запланировано.

Операция Израиля получила название «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Иран назвал условие прекращения атак по Израилю.