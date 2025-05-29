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Российские войска уничтожили командный пункт центра спецопераций «Юг» ВСУ

Расчет «Искандера-М» поразил командный пункт центра спецопераций «Юг» ССО ВСУ
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российские военнослужащие уничтожили один из командных пунктов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, Вооруженные силы РФ нанесли удар по командному пункту сводного подразделения центра «Юг» ССО ВСУ. Задачу выполнили расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и операторы дронов «Герань-2».

«Удар был нанесен по командному пункту, где располагался личный состав, в том числе командование подразделения. А также по складу боеприпасов и местам стоянки техники», — уточняется в заявлении.

28 мая Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны за сутки поразили место стоянки украинских безэкипажных катеров и склады с боеприпасами. Кроме того, ударам подверглись места временной дислокации формирований ВСУ и предприятия военно-промышленного комплекса.

В операциях приняли участие армейская авиация и артиллерийские расчеты. Им содействовали ракетные войска и расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российский дрон, заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы, попал в склад со снарядами ВСУ.

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