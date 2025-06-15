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Британский истребитель морского базирования совершил вынужденную посадку в Индии

Британский истребитель F-35 совершил вынужденную посадку в Индии
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Британский самолет-истребитель F-35B Lightning II, базирующийся на авианосце HMS Prince of Wales, совершил вечером 14 июня аварийную посадку в международном аэропорту индийского штата Керала. Об этом сообщает NDTV.

Отмечается, что истребитель приземлился в аэропорту Тируванантапурам после того, как во время полета над Индийским океаном у него закончилось топливо.

В заявлении ВВС Индии подчеркивается, что они осведомлены о произошедшем и содействуют самолету из соображений безопасности полетов, оказывается вся необходимая помощь.

13 июня Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании подняли в небо из-за российского разведывательного самолета Ил-20, который находился в польском воздушном пространстве над Балтийским морем.

В нем утверждается, что примерно в 10:50 Ил-20 «нарушил» польское воздушное пространство над Балтийским морем на глубину около 2 км.

В командовании добавили, что самолет «затем покинул» воздушное пространство Польши.

Ранее сообщалось, что Великобритания увеличит инвестиции в свою оборону.

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