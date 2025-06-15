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Депутат объяснил цель удара РФ по нефтезаводу в Полтавской области

Депутат Колесник заявил, что удар РФ по НПЗ под Полтавой утяжеляет положение ВСУ
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Global Look Press

Российский удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Полтавской области сильно утяжеляет положение украинской армии. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

НПЗ является «проектом военно-промышленного комплекса» и снабжает топливом танковую, ракетную и авто технику ВСУ, отметил депутат, назвав топливо «очень серьезной составляющей».

«Поскольку этот завод в районе Полтавы уничтожен, это сильно утяжеляет положение ВСУ, что хорошо для наших войск», — сказал Колесник.

Днем 15 июня Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в украинском Кременчуге Полтавской области.

В ведомстве рассказали, что удар по НПЗ был комбинированным и наносился с использованием ударных дронов и высокоточного оружия воздушного и морского базирования.

Ранее Россия нанесла ракетные удары по острову в Черном море.

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