Россия нанесла ракетные удары по острову в Черном море

«ВО»: четыре крылатые ракеты Х-22 ударили по острову Змеиный в Черном море

Мониторинговые источники сообщили о нанесении удара четырьмя крылатыми ракетами Х-22 с ракетоносцев Ту-22М3 по острову Змеиный в Черном море. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

По некоторым данным, часть ракет поразила самоподъемные буровые установки. Также отмечается, что в небо были подняты около 120 дронов-камикадзе «Герань-2» и стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Вечером 8 июня «Военный обозреватель» сообщил, что не менее 100 беспилотников-камикадзе «Герань-2» находятся в воздушном пространстве Украины.

До этого «Страна.ua» написала, что российские военные готовят массированные ракетные удары по территории республики с применением стратегических бомбардировщиков. По данным издания, атака возможна в ближайшие часы, а ее целями могут стать энергообъекты Киева, Ровенской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областей.

Ранее морской спецназ РФ уничтожил узел связи ВСУ в Черном море с помощью FPV-дронов.