Иран готов продолжить удары по Израилю

Президент Пезешкиан: Иран может ответить более серьезными ударами по Израилю

Иран даст более серьезный ответ, если Израиль продолжит атаковать территорию исламской республики. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА Новости.

«Мы не начинали войну, но мы ответили силой. Если агрессия Израиля повторится вновь, его ждет более болезненный и сокрушительный ответ», — сказал он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

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