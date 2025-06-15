В Тегеране круглосуточно будет открыто метро в качестве бомбоубежища

Метро Тегерана на фоне атак со стороны Израиля будет открыто круглосуточно в качестве бомбоубежища. Об этом сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани в эфире государственного телевидения, передает РИА Новости.

«Метро, начиная с сегодняшней ночи, будет открыто и доступно для населения круглосуточно», – сказала она.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась ядерная инфраструктура. Целями также стали высокопоставленные военные.

15 июня израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник сообщила, что Иран обратился к Оману и Катару с просьбой выступить посредником в переговорах с США, чтобы остановить продолжающиеся израильские удары и возобновить ядерные переговоры.

Ранее в армии Израиля рассказали о ночной атаке на объекты иранского ядерного проекта.