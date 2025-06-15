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В армии Израиля рассказали о ночной атаке на объекты иранского ядерного проекта

ЦАХАЛ: 50 истребителей атаковали объекты ядерного проекта Ирана в Тегеране
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Telegram-канал »צה״ל - הערוץ הרשמי»

Объекты иранского ядерного проекта были атакованы ночью израильскими истребителями. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Около 50 истребителей атаковали инфраструктуру и цели иранского ядерного проекта в Тегеране», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ заявили, что атаки производились под руководством разведывательного отдела.

В результате было атаковано более 80 целей, включая штаб-квартиру министерства обороны Ирана, штаб-квартиру ядерного проекта «СПНД» и другие цели, где иранская сторона хранила «ядерные архивы».

Армия обороны Израиля продолжает усиливать давление на Иран, нанося ущерб и лишая его критически важных возможностей и компонентов для производства ядерного оружия, добавили в ЦАХАЛ.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна располагает данными о планах Ирана, которые включали не только разработку ядерного оружия, но и передачу его своим союзникам в регионе.

Ранее в Израиле сообщили о крупных разрушениях в Тель-Авиве после ракетного удара Ирана.

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