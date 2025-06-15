В Иране заявили, что еще не били по Израилю новейшими ракетами

ВС Ирана: при ударах по Израилю не использовалось новейшее оружие

При ударах по Израилю пока не использовалось новейшее оружие Ирана. Об этом заявил глава политико-идеологического управления вооруженных сил Ирана Али Саиди, передает РИА Новости.

«На поле боя все еще не были использованы продвинутые ракеты и технологии», — заявил он.

Отмечается, что большая часть примененных ракет принадлежала к более старому поколению вооружений Ирана.

По данным СМИ, для атак на Израиль использовались баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan, которым удалось пробиться через систему ПВО Израиля «Железный купол». Среди пораженных объектов оказался жилой дом в пригороде Тель-Авива Бат-Ям. При этом число пострадавших превысило 200.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране заявили о применении гиперзвуковой ракеты для удара по израильской Хайфе.