Бойцы Вооруженных сил (ВС) России в ходе активных и решительных действий освободили поселок Ульяновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в освобождении населенного пункта принимали участие подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, российские военные нанесли поражение четырем механизированным, двум егерским, одной штурмовой и десантно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригадам морской пехоты и нацгвардии около семи населенных пунктов в ДНР: Петровское, Димитров, Степановка, Гродовка, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка.

Потери противника на указанных участках фронта составили до 495 военнослужащих. Также украинцы лишились двух бронетранспортеров М113 производства США, бронемашины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

12 июня в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНР — Петровское и Алексеевки.

В российских силовых структурах отметили, что взятие под контроль села Петровское (украинское название — Орехово) открыло путь бойцов ВС РФ к главному логистическому хабу украинских войск. Речь идет о выходе российских военных к селу Новопавловка на границе ДНР с Днепропетровской областью.

Ранее пересечение границы Днепропетровской области бойцами ВС РФ попало на видео.