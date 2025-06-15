Иран заявил об ударе по энергетическим объектам Израиля

Иран атаковал объекты по производству топлива для истребителей Израиля и центры энергоснабжения. Об этом говорится в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В КСИР уточнили, что цели были атакованы с помощью беспилотников и ракет. Там также пригрозили более ожесточенными и масштабными ударами в случае продолжения израильских атак.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

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