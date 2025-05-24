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В Иране раскритиковали предложение Трампа переименовать Персидский залив а Арабский

МВД Ирана назвало провокацией идею Трампа переименовать Персидский залив
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Brian Snyder/Reuters

Заместитель главы МВД Ирана по международным вопросам Насер Серадж раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа по переименованию Персидского залива в Арабский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

«Искажение и фальсификация названия Персидского залива является провокацией, нарушением базовых основ прав человека, культурных прав народов и нападкой на историческую идентичность иранцев», — сказал Серадж.

13 мая CNN со ссылкой на источник сообщил, что Трамп решил не переименовывать Персидский залив из-за позиции Ирана. По словам собеседника телеканала, американский лидер предлагал сменить название залива на Арабский, но официальные лица Исламской Республики дали понять, что будут решительно выступать против такого шага. Так, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что эти инициатива Трампа является политически мотивированным и враждебным шагом по отношению к Тегерану.

21 января Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский.

В феврале корпорация Google сообщила, что люди, использующие карты в США, уже видят новое название, а для жителей Мексики географический объект останется Мексиканским заливом. Все остальные теперь видят оба названия.

Ранее стало известно об интересе США к странам Персидского залива.

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