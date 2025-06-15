Израиль атаковал один из центров министерства обороны Ирана

Один из центров министерства обороны Ирана в Исфахане был атакован час назад. Об этом сообщил замгубернатора провинции Исфахан по делам обороны и безопасности Акбар Салехи, его слова приводит агентство Nour News.

«Час назад был атакован один из центров, связанных с Минобороны Ирана в Исфахане», — сказал он.

Власти в данный момент оценивают ущерб.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Также он уточнил, что атакам подверглись несколько складов в Исфахане, там произошел пожар. Однако ущерб не был масштабным, поскольку иранцы успели заранее перевезти важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место.

Ранее стала известна реакция США на просьбу Израиля вступить в войну против Ирана.