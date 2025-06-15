Израиль призвал эвакуироваться некоторых иранцев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала эвакуироваться иранцев, живущих рядом с оружейными заводами. Призыв ЦАХАЛ на фарси был опубликован на странице израильской армии в социальной сети X.

В Израиле подчеркнули, что заранее уведомляют мирных жителей о планируемых атаках многими способами, а также обвинили Иран в том, что тот наносит удары без предупреждения.

При этом киберполиция Ирана 14 июня призвала сограждан не отвечать на телефонные звонки из-за рубежа и назвала их элементами психологической войны.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю.

14 июня стороны также обменялись ракетными ударами. В ночь на 15 июня Иран выпустил 40 ракет по Израилю, а ЦАХАЛ атаковал 150 целей в Натанзе, Исфахане, Тегеране и других иранских городах.

Ранее Трамп рассказал, как США могут с легкостью завершить конфликт Израиля и Ирана.