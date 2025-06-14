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Иранцев призвали не отвечать на звонки с иностранных номеров

Киберполиция Ирана FATA призвала жителей игнорировать звонки из-за рубежа
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Nightman1965/Shutterstock/FOTODOM

Киберполиция Ирана FATA призвала жителей не отвечать на телефонные звонки с иностранных номеров. Об этом пишет IRIB.

В иранской киберполиции заявили, что подобные звонки являются средством психологической войны, и посоветовали гражданам проявлять бдительность.

На фоне ухудшения конфликта между Ираном и Израилем жители исламской республики стали получать на телефон сообщения с призывами закупаться предметами первой необходимости. Они призваны посеять панику в обществе, подчеркнули в FATA.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что против Ирана ведется психологическая война, и призвал жителей игнорировать вражеские сообщения.

При этом иранский лидер пообещал гражданам, что повседневная жизнь в стране разрушена не будет и ее ритм будет сохраняться прежним.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.

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