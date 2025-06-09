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Расчеты «Рубикон» тараном уничтожили украинские дроны

МО: «Рубикон» тараном уничтожил более восьми видов дронов ВСУ самолетного типа
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Shutterstock

Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» Минобороны (МО) России успешно уничтожили более восьми видов украинских беспилотников самолетного типа с помощью воздушных таранов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

В МО РФ уточнили, что воздушными таранами были сбиты такие дроны, как многофункциональные «Фурии», разведывательные «Горы», «Лелеки» и «Мары», разведывательно-ударные «Домахи», а также разведчики-корректировщики высокоточного вооружения Shark, дрон-«камикадзе» Darts, разведывательные беспилотники FlyEye польского производства и другие.

По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины в ночь на 9 июня. В ведомстве заявили, что по 13 дронов были сбиты над Курской и Нижегородской областями, по девять — над Воронежской и Орловской областями, по два беспилотника — над Брянской областью и Чувашией и еще один — над Белгородской областью.

8 июня стало известно, что российские войска поразили цех, где производились беспилотные летательные аппараты, места их хранения, а также учебный центр операторов дронов на территории Украины.

Ранее российские войска поразили аэродром ВСУ в Ровенской области.

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