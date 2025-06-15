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Хуситы ударили гиперзвуковыми ракетами по Израилю

Хуситы заявили, что атаковали цели в районе Тель-Авива гиперзвуковыми ракетами
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Gideon Markowicz/Reuters

Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило, что за последние сутки несколько раз нанесли удары по целям в районе Тель-Авива. Об этом в Telegram-канале заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

По его словам, атаки проводились при координации с Ираном. В качестве оружия использовались гиперзвуковые ракеты под названием «Палестина-2», уточнили в движении.

Удары, как утверждают хуситы, были направлены по важным объектам в районе Яффо. Представитель добавил, что все поставленные цели были успешно поражены.

В конце мая, до обострения конфликта между Ираном и Израилем, контролирующее север Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» атаковало двумя баллистическими ракетами израильский аэропорт и еще одну важную цель в Тель-Авиве. По словам хуситов, тогда гиперзвуковая ракета «Палестина 2» была выпущена по аэропорту «Бен-Гурион», а вторая ракета «Зу аль-Фикар» «была нацелена на жизненно важную цель» на востоке района Яффо.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Израиле около 35 человек пропали без вести после ударов Ирана.

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