Пленный боец 129-й бригады территориальной обороны ВСУ Сергей Косяк сообщил ТАСС, что командир его роты, старший солдат по имени Ирина, приказывала задерживать всех гражданских, которых они встречали на территории Курской области, и передавать их другим подразделениям.

По словам Косяка, он пытался выяснить причины таких действий, однако командир объясняла, что действует по приказу вышестоящего руководства. Других распоряжений, отметил пленный, он не получал.

Косяк рассказал, что попал в плен 1 декабря 2024 года после контузии. Российские военные, по его словам, оказали ему медицинскую помощь, а также предоставили воду и еду.

В начале июня группировка «Север» нанесла удар по пункту управления беспилотниками, уничтожив группу женщин 47-й отдельной механизированной бригады Сухопутных сил Украины во главе с командиром роты с позывным «Валькирия».

Ранее на Украине задумались о мобилизации женщин в ВСУ.