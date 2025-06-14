На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный заявил, что его командир приказывала захватывать мирных жителей

ТАСС: женщина-командир ВСУ приказывала брать в плен мирных в курском приграничье
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Пленный боец 129-й бригады территориальной обороны ВСУ Сергей Косяк сообщил ТАСС, что командир его роты, старший солдат по имени Ирина, приказывала задерживать всех гражданских, которых они встречали на территории Курской области, и передавать их другим подразделениям.

По словам Косяка, он пытался выяснить причины таких действий, однако командир объясняла, что действует по приказу вышестоящего руководства. Других распоряжений, отметил пленный, он не получал.

Косяк рассказал, что попал в плен 1 декабря 2024 года после контузии. Российские военные, по его словам, оказали ему медицинскую помощь, а также предоставили воду и еду.

В начале июня группировка «Север» нанесла удар по пункту управления беспилотниками, уничтожив группу женщин 47-й отдельной механизированной бригады Сухопутных сил Украины во главе с командиром роты с позывным «Валькирия».

Ранее на Украине задумались о мобилизации женщин в ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами