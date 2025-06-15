Российский вертолет уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом в зоне СВО

Экипаж вертолета Ка-52М с применением авиаракет уничтожил блиндаж ВСУ с личным составом в зоне группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен», — говорится в сообщении.

Экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Незадолго до этого российские военнослужащие с помощью оптоволоконного дрона-камикадзе нанесли удары по пункту временной дислокации (ПВД) личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 июня в Минобороны РФ сообщили, что расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» успешно уничтожили более восьми видов украинских беспилотников самолетного типа с помощью воздушных таранов. Российским военнослужащим удалось сбить такие дроны, как многофункциональные «Фурии» и разведывательно-ударные «Домахи».

Ранее в Минобороны рассказали об ударах по оборонным предприятиям Украины.