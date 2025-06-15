В Иране оценили последствия ударов Израиля по Тегерану

Shana: после удара ситуация с хранилищами топлива в Тегеране под контролем

Израильским ударам подверглись нефтехранилище Шахран на севере Тегерана и топливное хранилище на юге города, передает Shana.

«Объем топлива в этих двух хранилищах не был высоким, ситуация полностью находится под контролем», — утверждает агентство, связанное с министерством нефти Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран анонсировал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.