Российский боец в одиночку прогнал 10 военных ВСУ с помощью словесной перепалки

Российский военный с позывным «Петрович» в одиночку прогнал 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью словесной перепалки. Об этом сообщает Telegram-канал «Черные гусары».

Уточняется, что украинские военные хотели взять штурмом трехэтажное здание, в котором находился 52-летний «Петрович» и его раненые товарищи. Боец закрыл все двери и стал держать оборону. В дом кидали гранаты, начался бой с применением стрелкового оружия. Российским военным предложили сдаться.

«Петрович» ругался с украинскими бойцами и давил морально. Также сказал им, что ему терять нечего.

«Мол, я потерял много парней и это здание — теперь уже мой дом — я вам просто так не отдам. Сейчас выйду на своих и скажу, чтобы самолетами это здание разбомбили», — уточнили авторы канала.

В итоге военнослужащие ВСУ вызвали броневики и покинули позиции.

До этого российские войска сумели зайти в село Петровское в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи военной хитрости и обмана.

Ранее пересечение границы Днепропетровской области российскими бойцами попало на видео.