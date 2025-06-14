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В провинции Восточный Азербайджан погибли 30 военных в результате ударов Израиля

ISNA: 30 военных погибли в провинции Восточный Азербайджан при ударах ЦАХАЛ
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Majid Asgaripour/Reuters

Губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан сообщил, что в результате израильских ударов погибли как минимум 30 военнослужащих и один сотрудник иранского Красного Полумесяца. Его слова приводит агентство ISNA.

«В результате агрессии сионистского режима против этой провинции, начавшейся в пятницу утром, 30 военнослужащих и 1 член Красного Полумесяца погибли, защищая родину, а 55 человек получили ранения», — сообщил чиновник.

До этого израильские войска нанесли удары по территории вокруг нефтеперерабатывающего завода в городе Тебриз, расположенного на северо-западе Ирана.

Израильская военная операция против Ирана, проведенная в ночь на 13 июня, имела целью уничтожение ядерных и военных объектов. В ответ Корпус стражей Исламской революции начал операцию «Истинное обещание – 3», обрушив ракетный удар на Израиль. В результате атак с обеих сторон пострадали десятки людей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было названо число раненых в результате удара Израиля по Ирану.

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