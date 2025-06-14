На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запад наращивает военное присутствие в Балтийском море

РИА: западные страны наращивают военное присутствие в Балтике, готовя провокацию
close
Anton Meres/Reuters

Западные государства продолжают увеличивать свое военное присутствие вблизи границ России, аргументируя это предполагаемыми планами Москвы по эскалации. Заявления, подобные высказываниям главы немецкой разведки Бруно Каля о намерениях России проверить 5-ю статью устава НАТО, зачастую предшествуют росту военной активности альянса, сообщает РИА Новости.

В статье отмечается, что европейские политики часто говорят о «российской угрозе», отводя прибалтийским странам роль потенциальной цели, чтобы обосновать собственные провокационные действия, такие как операция «Балтийский часовой» и масштабные учения Baltops 2025.

Журналисты напомнили, что МИД России рассматривает активность НАТО как подготовку к прямому противостоянию, указывая на направленность учений против России.

Одновременно обсуждается создание «северного НАТО» странами Балтии и Финляндией, при этом они активно наращивают свой военный потенциал, закупая современное вооружение, включая ракетные системы, танки и РСЗО, говорится в публикации.

На днях заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях «Форума будущего 2050» заявил, что Россия готова отражать угрозы со стороны НАТО на Балтике. По словам дипломата, Россия внимательно следит за учениями НАТО в Балтийском море. Он уточнил, что вся активность НАТО на восточном фланге является одним большим учением, замысел которого — сдерживание России.

Ранее в Балтийском море начались учения НАТО Baltops-2025 с участием 50 кораблей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами