Западные государства продолжают увеличивать свое военное присутствие вблизи границ России, аргументируя это предполагаемыми планами Москвы по эскалации. Заявления, подобные высказываниям главы немецкой разведки Бруно Каля о намерениях России проверить 5-ю статью устава НАТО, зачастую предшествуют росту военной активности альянса, сообщает РИА Новости.

В статье отмечается, что европейские политики часто говорят о «российской угрозе», отводя прибалтийским странам роль потенциальной цели, чтобы обосновать собственные провокационные действия, такие как операция «Балтийский часовой» и масштабные учения Baltops 2025.

Журналисты напомнили, что МИД России рассматривает активность НАТО как подготовку к прямому противостоянию, указывая на направленность учений против России.

Одновременно обсуждается создание «северного НАТО» странами Балтии и Финляндией, при этом они активно наращивают свой военный потенциал, закупая современное вооружение, включая ракетные системы, танки и РСЗО, говорится в публикации.

На днях заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях «Форума будущего 2050» заявил, что Россия готова отражать угрозы со стороны НАТО на Балтике. По словам дипломата, Россия внимательно следит за учениями НАТО в Балтийском море. Он уточнил, что вся активность НАТО на восточном фланге является одним большим учением, замысел которого — сдерживание России.

Ранее в Балтийском море начались учения НАТО Baltops-2025 с участием 50 кораблей.