В Германии предложили ввести обязательную военную службу для женщин

Бывший министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась в поддержку введения обязательной воинской службы для женщин в Германии. Ее слова приводит издание Berliner Zeitung.

Такую рекомендацию федеральному правительству она предоставила в качестве председательницы комиссии «Мир в потрясениях — Германия и глобальный Юг».

По словам Крамп-Карренбауэр, в мире усиливается конкуренция за ресурсы и есть явная тенденция к откату к национализму, а также разрешению конфликтов на основе права сильного, а не международного права. В этих условиях, по ее словам, Германия должна стать одной из стран-защитниц международного права, но для этого ей нужно наращивать военную мощь, что требует ввода обязательной воинской подготовки как для женщин, так и для мужчин. Отдельно она отметила, что украинский конфликт демонстрирует, что Россия представляет собой реальную угрозу для страны, что также требует наращивания вооруженных сил.

«Важно, чтобы у нас был сильный резерв, то есть поколение солдат, подготовленных к чрезвычайной ситуации», — заявила Крамп-Карренбауэр.

В Германии обязательная служба в армии была отменена в 2011 году.

До этого глава Пентагона Пиг Хегсет подтвердил, что женщины смогут продолжить служить в боевых частях.

По словам Хегсета, он вынужден был пересмотреть свои взгляды на службу женщин в вооруженных силах. Он ранее заявлял, что не против службы женщин в армии, но не в спецназе, артиллерии, мотопехотных и бронетанковых частях.

Ранее замглавы офиса Зеленского предложил призывать в ВСУ женщин.