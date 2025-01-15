Женщины в США смогут служить в боевых частях армии

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет подтвердил, что женщины смогут служить в боевых частях сухопутных войск. Об этом пишет ТАСС.

«У женщин будет доступ к боевым должностям в наземных силах, боевым частям при сохранении высоких стандартов и проведении пересмотра для обеспечения того, чтобы стандарты не были понижены», — сказал он.

По словам Хегсета, он вынужден был пересмотреть свои взгляды на службу женщин в вооруженных силах. Он ранее заявлял, что не против службы женщин в армии, но не в спецназе, артиллерии, мотопехотных и бронетанковых частях.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В апреле 2024 года министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что после парламентских выборов в 2026 году в стране могут начать призывать женщин и мужчин в армию на равных условиях. Власти Дании также хотят продлить срок службы в армии с четырех до 11 месяцев. В настоящее время датчанки уже могут проходить службу в армии на добровольной основе.

Ранее названо число осужденных женщин, служащих в ВСУ.