В Пентагоне заявили о готовности защищать свои военные базы на Ближнем Востоке

Хегсет: США готовы защищать своих граждан и военные базы на Ближнем Востоке

США готовы обеспечить безопасность своих граждан и военных баз на территории Ближнего Востока. Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

«Мы располагаем всеми необходимыми средствами для защиты наших граждан, наших баз, наших интересов», — сказал шеф Пентагона.

Хегсет добавил, что США готовы использовать все доступные средства, чтобы обеспечить защиту американцев. По словам министра, Ирану следует воздержаться от каких-либо действий против Штатов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране пригрозили ударить по военным базам США.