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Прилет иранской ракеты по городу Ришон-ле-Циону попал на видео

Момент удара иранской ракеты по израильскому городу Ришон-ле-Цион попал на видео

В сети появилось видео, запечатлевшее момент попадания иранской ракеты в жилой район израильского города Ришон-ле-Цион. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видеозаписи видно, как после удара в воздух поднимается столб пыли, а вокруг разлетаются обломки бетона.

В ночь на 13 июня Израиль запустил операцию против Ирана, в ходе которой были атакованы ядерные и военные объекты на территории исламской республики. Удары были направлены на объекты, связанные с ядерными разработками, а также на позиции иранских высокопоставленных военных.

В тот же вечер Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции — «Истинное обещание – 3», в ходе которой по Израилю были нанесены ракетные удары. Воздушные тревоги прозвучали во множестве городов, включая Иерусалим. В результате этих действий в обеих странах пострадали десятки человек. Подробности смотрите в материале «Газеты.Ru».

Ранее на видео сняли пикапы Моссада, перевозившие БПЛА по Ирану.

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