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В Израиле заявили об уничтожении 20 иранских военачальников

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 20 иранских военачальников с 13 июня
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Vahid Salemi/AP

Армия обороны Израиля сообщила в своем Telegram-канале, что за время проведения операции против Ирана были уничтожены 20 военачальников этой страны.

Среди уничтоженных целей названы глава разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Голам-Реза Мархаби и командующий ракетным комплексом «земля-земля» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Багери.

По данным ЦАХАЛ, первый отвечал за за разведывательную оценку обстановки и играл ключевую роль в подготовке удара по Израилю в 2024 году. Багери же курировал большую часть ракетных войск Ирана, в том числе отвечал за программы, связанные с ракетами большой дальности и крылатыми ракетами, которые представляют наибольшую угрозу для Израиля.

Сообщается, что Мархаби и Багери были ликвидированы вместе с командующим ВВС КСИР Амиром Али Хаджизаде и несколькими другими высокопоставленными чиновниками при ударе по подземной штаб-квартире в Тегеране.

До этого сообщалось, что Израиль планирует бить по представителям иранского руководства, чтобы помешать Тегерану нанести ответные удары.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.

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