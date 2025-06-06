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В подполье заявили об ударе по системе ПВО в районе Киева

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по системе ПВО в Киеве
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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) в ряде областей Украины, в том числе и в Киеве. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Серия ударов — Киев и пригороды, поражение узлов связи, бункер в направлении Жуляны, завод, связанный с изготовлением двигателей для ракет РСЗО, система ПВО», — сказал подпольщик.

Лебедев добавил, что также российские войска поразили силы ПВО в Сумской области, а также объекты противовоздушной обороны в пригородах Львова, Винницы, Днепропетровска и в городе Светловодск. Помимо этого, по данным координатора подполья, были уничтожены склады боеприпасов в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях.

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре Украины: в Киеве была поражена ТЭЦ-5, повреждена ТЭЦ-4, уничтожен комплекс ПВО Patriot, сообщали Telegram-каналы. Ударами ВС РФ обесточены районы Тернополя и Луцка. Одновременно ВСУ атаковали Брянск, Энгельс и ряд других регионов России: дрон попал в многоэтажный дом, повреждены НПЗ. 10 БПЛА сбили над Подмосковьем. Что известно о масштабном обмене ударами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появились кадры огромного столба дыма над Тернополем.

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