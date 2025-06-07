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В подполье заявили о поражении украинской военной части в пригороде Тернополя

Лебедев: ВС РФ поразили в Тернополе объекты энергетики и военную часть ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска нанесли серию ударов по украинскому городу Тернополю, поражены энергетическая инфраструктура и военная часть в пригороде. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Тернополь: серия ударов. Пишут, что [удары пришлись] по энергетической системе и по военной части в пригороде», — сказал он.

По его словам, в рамках масштабной операции с применением высокоточного оружия, беспилотников и ракет намеченные цели были поражены.

Это нанесло значительный урон военной инфраструктуре украинской армии, добавил Лебедев.

Ночью военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска в ходе боевых действий у Юнаковки в Сумской области Украины взяли под контроль участок трассы, который ранее использовался украинскими военными для снабжения своих сил в Курской области.

По его словам, это затрудняет попытки ВСУ вернуть утраченные позиции.

Ранее Трамп заявил, что Украина дала России повод «разбомбить их к чертям».

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