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В Азербайджане заявили, что не позволят использовать свое небо для ударов по Ирану

МИД Ирана: Баку не позволит использовать свое небо для ударов по Ирану
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МИД Азербайджана

МИД Азербайджана заверил Тегеран, что не позволит использовать свое воздушное пространство для ударов по Ирану. Об этом заявили в иранском МИД, передает РИА Новости.

«Азербайджан ни в коем случае не позволит использовать свое воздушное пространство или территории для атак на Иран или другие страны», — сообщили дипломаты Ирана.

До этого сообщалось, что Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном в Астаринском районе. Также проверяются въезжающие с территории Ирана автомобили.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

В ответ Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар в ответ на израильскую операцию против ядерных и военных объектов. В Армии обороны Израиля сообщили об «огромных разрушениях». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, куда Израиль переместил пассажирские самолеты для защиты от Ирана.

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