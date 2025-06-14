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В Иране назначили нового командующего ВКС КСИР

ISNA: верховный лидер Ирана назначил нового командующего ВКС КСИР
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КСИР

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Маджида Мусави командующим военно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), которые отвечают за ракетный потенциал Исламской Республики. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на соответствующий приказ.

«Главнокомандующий вооруженными силами Ирана назначил на должность командующего военно-космическими силами КСИР Маджида Мусави», — говорится в публикации.

13 июня иранское агентство Nour News сообщило, что командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде был ликвидирован в результате ударов по территории Ирана.

Также Армия обороны Израиля заявляла, что в ходе масштабной операции на территории Ирана были уничтожены трое высокопоставленных иранских военных. По информации ЦАХАЛ, в результате операции ликвидированы начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Помимо высокопоставленных военных, уничтожено несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Израиле назвали причину атаки на Иран.

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