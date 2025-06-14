МАГАТЭ сообщило о серии атак на ядерные объекты Ирана в Исфахане

МАГАТЭ сообщило об ударах по иранским установкам по конверсии урана в Исфахане

Иранские установки по конверсии урана в Исфахане подверглись нескольким атакам 13 июня. Данную информацию подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своем официальном аккаунте в социальной сети X.

«На данный момент сообщений о повышении уровня радиации за пределами объекта не поступало. МАГАТЭ продолжает поддерживать тесный контакт с Ираном», — заявили в агентстве.

До этого представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что на ядерном объекте в Исфахане произошел пожар на складах. Также он сообщил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли лишь ограниченный ущерб.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран пригрозил ударить по объектам Франции, Британии и США после атаки Израиля.