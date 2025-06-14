На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МАГАТЭ сообщило о серии атак на ядерные объекты Ирана в Исфахане

МАГАТЭ сообщило об ударах по иранским установкам по конверсии урана в Исфахане
close
WANA/Reuters

Иранские установки по конверсии урана в Исфахане подверглись нескольким атакам 13 июня. Данную информацию подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своем официальном аккаунте в социальной сети X.

«На данный момент сообщений о повышении уровня радиации за пределами объекта не поступало. МАГАТЭ продолжает поддерживать тесный контакт с Ираном», — заявили в агентстве.

До этого представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что на ядерном объекте в Исфахане произошел пожар на складах. Также он сообщил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли лишь ограниченный ущерб.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран пригрозил ударить по объектам Франции, Британии и США после атаки Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами