В Иране заявили, что средства ПВО сбили еще один истребитель Израиля

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили еще один истребитель F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Об этом сообщило агентство IRIB со ссылкой на иранский департамент по связям с общественностью армии.

«Согласно этому сообщению, пилот катапультировался из истребителя, его судьба в настоящее время неизвестна и расследуется», — говорится в сообщении.

По утверждению Ирана, это воздушное судно стало третьем истребителем, сбитым иранскими системами ПВО. О двух других в Тегеране заявляли накануне.

Утром 14 июня госагентство Mehr опубликовало фотографию якобы обломков израильского истребителя F-35 американского производства, который, по заявлению властей Ирана, был сбит 13 июня. На снимке можно увидеть фюзеляж и тлеющее сопло истребителя.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Италии заявил о праве Израиля на защиту от возможной ядерной атаки.