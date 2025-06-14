MehrNews: в Иране произошел взрыв на военной базе в Керманшахе

В Иране произошел взрыв на военной базе в Керманшахе. Об этом пишет MehrNews.

Агентство приводит кадры черного дыма в районе военной базы и сообщает, что через несколько минут после того, как они были сняты, произошел взрыв и в казармах имени имама Хасана.

Немногим позже появились кадры взрывов в портовом городе Абадан на юго-западе Ирана и в городе Боруджерд на западе Ирана.

Данные о пострадавших и масштабах разрушений предоставлены не были.

До этого на северо-западе Ирана, в Тебризе, также произошли взрывы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране показали снимок сбитого израильского истребителя F-35.