В Иране назвали число погибших после атаки Израиля на Асадабад

Tasnim: 5 человек погибли, 7 ранены при атаке Израиля на иранский город Асадабад

Число погибших в результате атаки Израиля на город Асадабад на западе Ирана возросло до пяти. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на администрацию провинции Хамадан.

Еще семь человек получили ранения.

Представители властей отметили, что на данный момент отсутствует информация о возобновлении обстрелов авиабазы Нодже и радара систем ПВО, которые находятся в районе Асадабада.

Агентство ISNA сообщило, что Израиль атаковал пусковые площадки для ракет на западе Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.